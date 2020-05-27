Кандидатури від Ради до КСУ ще обговорюється - Разумков

Верховна Рада зможе обрати двох членів Конституційного Суду від парламенту найближчим часом.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю Главком.

«Зараз обговорюються кандидатури, але не готовий точно сказати, коли буде їх внесено до зали. Думаю, що найближчим часом», – сказав спікер.

Відповідно до статті 5 закону «Про Конституційний Суд України», КСУ складається з голови, двох заступників і 12 членів. Судді КС обираються Верховною Радою на 10 років. По закінченні терміну повноважень суддя продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нового судді. Повторне обрання судді не допускається.

Пропозиції про персональний склад суддів подають Голова ВР і Президент у рівній кількості, за погодженням. У разі недосягнення згоди кандидатури подаються відповідно до Конституції України.

Фото: ВР