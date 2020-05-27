Кандидатури від Ради до КСУ ще обговорюється - Разумков

Кандидатури від Ради до КСУ ще обговорюється - Разумков

Укрінформ
Верховна Рада зможе обрати двох членів Конституційного Суду від парламенту найближчим часом.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю Главком.

«Зараз обговорюються кандидатури, але не готовий точно сказати, коли буде їх внесено до зали. Думаю, що найближчим часом», – сказав спікер.

Відповідно до статті 5 закону «Про Конституційний Суд України», КСУ складається з голови, двох заступників і 12 членів. Судді КС обираються Верховною Радою на 10 років. По закінченні терміну повноважень суддя продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нового судді. Повторне обрання судді не допускається.

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Пропозиції про персональний склад суддів подають Голова ВР і Президент у рівній кількості, за погодженням. У разі недосягнення згоди кандидатури подаються відповідно до Конституції України.

Фото: ВР

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