У Раді триває важка дискусія щодо імперативного мандату – спікер

У Верховній Раді тримає дискусія щодо запровадження імперативного мандату.

Про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков в інтерв’ю Главком.

"Те, що є велика дискусія в парламенті щодо імперативного мандату, – це правда. Поки важко сказати, коли Рада повернеться до цього питання. Триває важка дискусія, тому що далеко не всі колеги підтримують запровадження імперативного мандату. Моя особиста позиція не змінилася: думаю, в цьому нічого поганого нема. Якщо ти не дотримуєшся тих принципів, з якими йшов на вибори – обіцяв одне, а потім передумав, логічно, що така людина має скласти мандат і створювати щось інше", – зазначив спікер.

На запитання, наскільки високою є ймовірність підтримки депутатами відповідної законодавчої ініціативи, Разумков відповів: "Немає нічого нереального".

Як повідомляв Укрінформ, Комітет ВР з питань антикорупційної політики 6 вересня відклав розгляд законопроєкту №1038 про вдосконалення правового регулювання питання входження народних депутатів України, обраних від політичних партій, до складу депутатських фракцій цих політичних партій.

Документом пропонувалося внести зміни до закону "Про статус народного депутата України", доповнивши статтю 4 пунктом 7, статтю 5 частиною четвертою, та виклавши статтю 13 в новій редакції, за якими народний депутат України, обраний від політичної партії, зобов’язаний увійти до складу депутатської фракції цієї політичної партії. Передбачається, що закон у разі його ухвалення набере чинності з 31 серпня 2019 року.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 19 вересня повідомив журналістам, що у парламенті за співавторства членів різних фракцій напрацьовують новий законопроєкт про імперативний мандат.