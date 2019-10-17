Разумков про імперативний мандат: Було б непогано, якби він був у Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає доцільним запровадження імперативного мандату в парламенті.

Про це спікер заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя особиста позиція щодо імперативного мандату, то я вважаю, це було б непогано, якби він був у Верховній Раді України. І приходячи з однією політичною силою, депутат несе відповідальність як за ті ідеї й обіцянки, які давав особисто, так і за те, що зробила ця політична сила. Якщо в депутата змінилися погляди, то йому варто піти створити свою політичну силу або піти на округ і довести, що він потужний, самостійний і може знову потрапити до Верховної Ради", - пояснив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет ВР з питань антикорупційної політики 6 вересня відклав розгляд законопроєкту №1038 про вдосконалення правового регулювання питання входження народних депутатів України, обраних від політичних партій, до складу депутатських фракцій цих політичних партій.

Документом пропонувалося внести зміни до закону "Про статус народного депутата України", доповнивши статтю 4 пунктом 7, статтю 5 частиною четвертою, та виклавши статтю 13 в новій редакції, за якими народний депутат України, обраний від політичної партії, зобов’язаний увійти до складу депутатської фракції цієї політичної партії. Передбачається, що закон у разі його ухвалення набере чинності з 31 серпня 2019 року.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 19 вересня повідомив журналістам, що у парламенті за співавторства членів різних фракцій напрацьовують новий законопроєкт про імперативний мандат.