Спікер прогнозує, що законопроєкт про референдум за тиждень-два буде в Раді

Законопроєкт «Про всеукраїнський референдум» має бути зареєстрований у Верховній Раді за тиждень-два.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю Главкому.

«Перший законопроєкт із цього пакету (про народовладдя – ред.) – про загальнонаціональний референдум – вже написаний і зараз направлений до Венеційської комісії та Швейцарської Конфедерації. Думаю, що за один-два тижні він має бути зареєстрований і до кінця цієї сесії розглянутий у парламенті. Дійсно, ми трохи втратили час, але це важкий документ, який треба було досить добре підготувати. Я сподіваюся, що він буде підтриманий парламентом», – зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук припустили, що Верховна Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом вона триватиме до 17 липня.