Експерт: Венеційська комісія не тягнутиме з висновками щодо законопроєкту про референдум

Венеційська комісія не повинна мати серйозних застережень у своїх висновках щодо проєкту закону «Про всеукраїнських референдум».

Таку думку у коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

«Я не думаю, що Венеційська комісія матиме якійсь серйозні застереження стосовно цього законопроєкту», - сказав експерт.

На думку Бондаренка, Комісія не буде затягувати із висновками щодо цього законопроєкту, що є надзвичайно важливим для проходження усіх етапів демократичного обговорення цього питання.

Він нагадав, що в Україні питання щодо закону про всеукраїнський референдум дуже гостро стоїть з квітня 2018 року, коли Конституційний суд визнав неконституційним попередній закон 2012 року.

«У нинішньому законопроєкті враховані позиції Конституційного суду відносно тих положень, які були не конституційними. Відтак, цей проєкт визнаний таким, що відповідає Конституції. Законопроєкт урегульовує усі конституційні підстави, які необхідні для проведення референдуму. Можуть бути коментарі Венеційської комісії, чи відповідає законопроєкт кодексу практик належного проведення референдумів. Але цей документ, на який часто посилається Комісія, має рекомендаційний характер. Його можна ураховувати, а можна й не враховувати», - вважає експерт.

Він відзначив, що перспектива розгляду цього законопроєкту у Венеційській комісії з одного боку є складним питанням щодо прогнозу, але з іншого – Венеціанська комісія, як правило, щоразу дає аналогічні висновки: у цілому положення законопроєкту можуть бути підтримані, але треба доопрацювати деякі нюанси.

«Просто часом ці «нюанси» насправді є невеликим дрібницями, але можуть виділятися й великі проблеми. Щоправда, вони формулюються м'яко, щоб, так би мовити, нікого не образити», - зауважив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Венеційська комісія прийняла до розгляду запит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроєкту «Про всеукраїнський референдум».

Раніше, 4 березня, проєкт закону «Про всеукраїнський референдум» винесено на громадське обговорення, яке тривало до 18 березня.

У зв'язку із пандемією коронавірусу засідання Венеційської комісії у червні не відбудеться. Рішення експерти Комісії ухвалять за письмовою процедурою.