Законопроєкт про референдум внесуть до ВР найближчим часом – Стефанчук

Законопроєкт про Всеукраїнський референдум буде внесений до Верховної Ради найближчим часом.

Про це поінформував перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 18 травня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже завершити роботу над законопроєктом про Всеукраїнський референдум. Ми очікуємо відгуків лише від окремих міжнародних організацій. І я думаю, що ближчим часом він буде внесений із тим, щоб Україна отримала дуже важливий механізм, спрямований на реалізацію статті п’ятої Конституції України ("носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ" – ред.)», – зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський наприкінці листопада 2019 року пообіцяв, що законопроєкти про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів, будуть ухвалені у Верховній Раді найближчим часом.

Голова ВР Дмитро Разумков 18 січня заявив, що над законопроєктом про референдум триває "ювелірна робота".

4 березня проєкт закону «Про всеукраїнський референдум» винесли на громадське обговорення на сайті ВР, яке тривало до 18 березня 2020 року включно.

Перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук у програмі «Право на владу» 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту про Всеукраїнський референдум направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук припустила, що Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії, яке, згідно з календарним паном, відбудеться 17 липня.