Уряд у середу планує схвалити концепцію оплати праці держслужбовців

Початок заходу заплановано на 12 годину.

На розгляд уряду, зокрема, винесено питання про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізації.

Також Кабмін планує перерозподілити видатки державного бюджету, передбачені Міністерству оборони та Національній академії наук на 2020 рік.

Крім того, до розгляду запропоновані проєкти рішень щодо проведення акредитації напряму, спеціальності, освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, а також щодо пільгового проїзду студентів у транспорті.

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На засідання винесено також питання спрощення умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій і затвердження перспективних планів формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.