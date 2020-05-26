Стефанчук припускає, що Рада ухвалить законопроєкт про референдум до кінця липня

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт «Про всеукраїнський референдум» до завершення третьої сесії, що відбудеться 17 липня.

Про це поінформував перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже сподіваюся, що до кінця цієї сесії, до кінця липня, цей законопроєкт може бути не тільки внесений, але вже й ухвалений у Верховній Раді. Це вже буде залежати в тому числі й від наших колег, тому що ми хочемо його настільки максимально обговорити в суспільстві і за кордоном, щоб питань до його прийняття не було. Щоб він, можливо, навіть приймався у форматі «закритої книги», як це є в парламентах деяких країнах: от він підготовлений, із ним ознайомилися, і якщо там є якісь помарочки, то це таке, але якщо в цілому сприймається, то вперед, поїхали», – зазначив Стефанчук.

Серед новел законопроєкту, за його словами, є положення, за якими громадяни під час референдуму зможуть скасовувати ухвалені Радою закони.

«Тобто на Всеукраїнський референдум може бути винесене питання скасування як закону в цілому, так і частини того чи іншого законодавчого акту, який прийняла Верховна Рада. Це дуже важливий інструментарій. І я глибоко переконаний, що якби цей інструмент був 16 січня, коли приймалися ці закони (пакет «диктаторських» законів, ухвалених ВР 16 січня 2014 року без тексту та обговорення, які надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію – ред.), у нас, можливо, й не було б таких втрат у країні», – пояснив перший віцеспікер.

Окрім того, законопроєкт містить запобіжники, відповідно до яких питання, що суперечать Конституції України та Європейській конвенції з прав людини, не можуть бути предметом референдуму. Наприклад, йдеться про можливість повернення смертної кари в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня, та розпочалося його громадське обговорення.

Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук припустила, що Верховна Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом вона триватиме до 17 липня.