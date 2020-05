Міжнародні експерти вважають за необхідне доопрацювати законопроєкт про референдум – Стефанчук

Міжнародні експерти під час обговорення законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" дійшли згоди щодо необхідності його доопрацювання, щоб найближчим часом винести проєкт на розгляд парламенту.

Про це повідомляється на публічній сторінці першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"В результаті плідної дискусії учасники заходу дійшли згоди щодо необхідності доопрацювання законопроєкту з тим, аби його можна було внести найближчим часом на розгляд парламенту", - йдеться у повідомленні.

Міжнародне експертне обговорення проєкту закону "Про всеукраїнський референдум" за участю фахівців провідних організацій відбулося у вівторок, 26 травня.

Захід розпочався з вітальних слів Руслана Стефанчука, виконуючого обов’язки Посла Швейцарії в Україні Сімона Піду та старшого директора Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Пітера Ербена.

Експертами виступили швейцарський політичний експерт Бруно Кауфманн (Swiss Democracy Foundation, Co-president of the Global Forum on Modern Direct Democracy), керівниця проєктів з конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, експерт Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) з питань виборів та референдумів Денис Ковриженко, голова правління та координаторка політичних програм Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

В обговоренні взяли участь, зокрема, народні депутати України, представники від Інституту законодавства Верховної Ради України, члени Центральної виборчої комісії України, представники провідних громадських організацій.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук припустила, що Верховна Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом вона триватиме до 17 липня.