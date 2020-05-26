Пристайко обговорив з Групою ЄС з підтримки України ключові пріоритети співпраці
Укрінформ
Учасники сьогоднішньої віртуальної зустрічі Групи ЄС з підтримки України обговорили мирний процес на Донбасі, боротьбу з корупцією, виконання Угоди про асоціацію та спільні зусилля щодо подолання коронавірусу.
Про це повідомив у Twitter віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
«Сьогоднішня віртуальна зустріч Групи ЄС з підтримки України з державами-членами зосереджена на ключових пріоритетах: мирний процес, боротьба з корупцією, судові реформи та реформи охорони здоров'я. Також обговорювалося виконання Угоди про асоціацію та наші спільні зусилля щодо подолання COVID-19», - написав Пристайко.
Він додав, що Україна високо цінує технічну та фінансову підтримку ЄС.
«Це допомагає нам стати сильнішими та рухатися вперед до більш глибокої інтеграції з ЄС», - акцентував віцепрем’єр-міністр.