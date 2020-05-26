Уряд завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи

Кабінет міністрів на засіданні у середу представить програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своєму Тelegram-каналі.

«На завтрашньому засіданні уряду ми представимо програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19. До формування програми ми підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна "дорожня карта"», - написав він.

За його словами, на першому етапі уряд провів ретельний збір інформації, за результатами чого був сформований ідейний каркас програми. Далі урядовці систематизували та провели аналіз, кожна робоча група з провідних фахівців напрацювала список ініціатив.

На заключному етапі ініціативи відбирали на відповідність Конституції, нормам міжнародного права, принципам чесної конкуренції та іншим важливим засадам, зазначив Прем'єр-міністр.

"Стратегія, яку ми презентуємо, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в нашій країні. Результат цієї роботи буде допрацьований експертним середовищем та поданий у Верховну Раду для подальшої роботи", - наголосив Шмигаль.