Разумков закликав оперативно розслідувати загибель депутата Давиденка

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков закликав правоохоронців провести розслідування смерті депутата максимально оперативно.

Про це повідомляє пресслужба ВР у Facebook.

"Сьогодні Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по Парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка... Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним. Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі обставини загибелі депутата з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо: Валерій Давиденко переміг на виборах до Верховної ради у 2014 році в одномандатному окрузі № 208 в Чернігівській області. У 2019 році повторно пройшов до Ради.

23 травня депутата знайшли мертвим у своєму офісі із вогнепальним пораненням у голову. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".