"Слуги народу" розраховують на ретельне розслідування обставин смерті Давиденка

Партія "Слуга народу" розраховує на ретельне розслідування трагічного інциденту з народним депутатом Валерієм Давиденком.

Про це йдеться у повідомленні партії у Facebook.

"Сьогодні не стало нашого колеги по парламенту – народного депутата Валерія Давиденка. Партія "Слуга Народу" висловлює щире співчуття його родині та депутатській групі "Довіра", до якої він належав", - йдеться у повідомленні.

У партії заявляють, що розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту.

"І закликаємо представників усіх партій утриматись від будь-яких політичних спекуляцій та висунення необґрунтованих версій до того, як правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування", - повідомили у партії.

Як повідомлялося, 23 травня Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову. За фактом смерті народного депутата відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".