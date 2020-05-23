"Слуги народу" розраховують на ретельне розслідування обставин смерті Давиденка

Укрінформ
Партія "Слуга народу" розраховує на ретельне розслідування трагічного інциденту з народним депутатом Валерієм Давиденком.

Про це йдеться у повідомленні партії у Facebook.

"Сьогодні не стало нашого колеги по парламенту – народного депутата Валерія Давиденка. Партія "Слуга Народу" висловлює щире співчуття його родині та депутатській групі "Довіра", до якої він належав", - йдеться у повідомленні.

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У партії заявляють, що розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту.

"І закликаємо представників усіх партій утриматись від будь-яких політичних спекуляцій та висунення необґрунтованих версій до того, як правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування", - повідомили у партії.

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Як повідомлялося, 23 травня Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову. За фактом смерті народного депутата відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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