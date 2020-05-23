Смерть Давиденка: поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство"

За фактом смерті народного депутата Олексія Давиденка відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Про це повідомляє поліція Києва.

"Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 47-річного потерпілого з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській.

О 18:37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичних правоохоронців генерала поліції Андрія Крищенка.

Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного.

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Як повідомляв Укрінформ, поліція Києва підтвердила смерть народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.

Як повідомлялося, 23 травня Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову.

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Народний депутат Валерій Давиденко належав до депутатської групи "ДОВІРА", був членом комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, а також входив до груп міжпарламентських зв’язків з Чеською Республікою, Угорщиною, Бразилією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Аргентиною.