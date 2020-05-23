Поліція Києва підтвердила смерть народного депутата Давиденка

Поліція Києва підтвердила смерть народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

"На місці працює слідчо-оперативна група, деталі згодом", - сказала вона.

Цю інформацію також підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Сьогодні в Києві, у власному офісі, в туалеті, було знайдено тіло народного депутата Валерія Давиденка зі смертельним вогнепальним пораненням голови", - зазначив він.

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За його словами, проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з'ясування обставин загибелі народного депутата від Чернігівщини. Поліцією і прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагедії, додав Геращенко.

Депутата з групи «Довіра» Валерія Давиденка знайшли мертвим у власному офісі.



У Давиденка вогнепальне поранення. Прибиральниця, яка знайшла тіло, свідчить поліції pic.twitter.com/95AquYBs9R — hromadske (@HromadskeUA) May 23, 2020

Як повідомлялося, 23 травня Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову.

Народний депутат Валерій Давиденко належав до депутатської групи "ДОВІРА", був членом комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, а також входив до груп міжпарламентських зв’язків з Чеською Республікою, Угорщиною, Бразилією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Аргентиною.

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