Депутат Валерій Давиденко знайдений застреленим у своєму офісі

"Тільки що в офісі народного депутата Давиденко Валерія Миколайовича виявлено його труп з вогнепальним пораненням. Обставини з'ясовуються!", - повідомив він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook підтвердив, що депутата Валерія Давиденка знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови.

"Сьогодні в Києві у власному офісі в туалеті був знайдено тіло народного депутата Валерія Давиденка зі смертельним вогнепальним пораненням голови. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів. Поліцією і прокуратурою перевірятися всі можливі версії трагедії ", - написав Геращенко.

Народний депутат Валерій Давиденко належав до депутатської групи "ДОВІРА", був членом комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, а також входив до груп міжпарламентських зв’язків з Чеською Республікою, Угорщиною, Бразилією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Аргентиною.