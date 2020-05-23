Поруч із тілом депутата Давиденка знайшли пістолет — Офіс генпрокурора

Поруч із тілом народного депутата Олексія Давиденка знайдено пістолет.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За попередніми даними, 23 травня 2020 року о 18:29 в одному з офісних приміщень Києва прибиральниця виявила у вбиральні без ознак життя народного депутата України Валерія Давиденка із вогнепальним пораненням голови. Поруч із тілом знайдено пістолет", - йдеться у повідомленні.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Огляд місця події здійснюється за участі представників прокуратури міста Києва та Офісу Генерального прокурора. Тривають першочергові слідчі дії для з’ясування обставин. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Головного управління Нацполіції в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Поліція біля офісу Давиденка // Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Розпочато кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 1 ст. 115 КК України.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у своєму Facebook повідомив, що попередня версія смерті депутата Давиденка - самогубство.

"МВС України підтверджує факт загибелі народного депутата України Валерія Давиденка від вогнепального поранення голови. На місці події працює слідчо-оперативна група Поліції Києва", - повідомив він.

Наразі на місці події особисто перебуває очільник ГУ НП в м.Києві Андрій Крищенко.

"Попередня версія - самогубство. Усі подробиці згодом", - сказав він.

Як повідомлялося, 23 травня Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі із вогнепальним пораненням у голову. За фактом смерті народного депутата відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".