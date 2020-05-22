Київ і Софія не мають розбіжностей щодо прав болгарської спільноти в Україні – МЗС

Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в нашій державі.

Про це йшлося під час розмови заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Республіки Болгарія в Україні Костадіном Коджабашевим, повідомляє пресслужба МЗС.

«Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі», - зазначив Боднар.

Заступник міністра наголосив, що адміністративно-територіальна реформа в Україні жодним чином не впливає на рівень забезпечення прав нацменшин, зокрема болгарської громади Одещини.

Співрозмовники також високо оцінили роль болгарської громади України у розвитку взаємин між двома країнами.

«Болгарська сторона відзначила важливість збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської національної меншини в Україні та висловила готовність до подальшої конструктивної співпраці з вирішення всіх актуальних питань», - наголошують в МЗС.

Під час зустрічі також досягнуто домовленості про продовження відкритого і конструктивного діалогу в цій сфері, у тому числі на міжпарламентському рівні.

Боднар подякував болгарській стороні за готовність передати найближчим часом гуманітарну допомогу Україні у вигляді медичних засобів захисту для медиків.

Як повідомлялося, парламент Болгарії 20 травня прийняв декларацію про адміністративно-територіальну реформу в Україні та захист прав і цілісності болгарської громади, в якій виступив проти поділу Болградського району Одеської області.

У заяві болгарського парламенту йдеться про необхідність терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав і дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні відповідно до чинних двосторонніх угод, в тому числі тих, які забезпечують освіту болгарською мовою.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з ухваленням парламентом Болгарії декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Фото: mfa.gov.ua