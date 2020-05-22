МЗС запускає платформу для координації міжнародних дій зі звільнення політв’язнів РФ

Міністерство закордонних справ України запускає Платформу, що координуватиме міжнародні дії зі звільнення Росією українських політв’язнів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що протягом останнього року Україні вдалося провести три успішні етапи звільнення утримуваних осіб та повернути з російських в’язниць понад 130 громадян України. Проте, питання звільнення незаконно утримуваних Росією з політичних мотивів громадян України і надалі залишається актуальним, насамперед у контексті триваючих репресивних практик на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, а також на території самої РФ.

«Проблематика політв’язнів має залишатися серед пріоритетних питань порядку денного у нашому діалозі з іноземними партнерами, а міжнародний тиск на РФ з метою їхнього якнайшвидшого звільнення – посилюватися. З цією метою МЗС ініціює запуск Платформи з координації міжнародних зусиль для звільнення незаконно утримуваних РФ з політичних мотивів громадян України», - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві бачать її учасниками представників органів державної влади, до компетенції яких входить діяльність із надання допомоги, захисту прав та звільнення незаконно утримуваних громадян України; неурядових правозахисних організацій та об’єднань родичів політв’язнів; Меджлісу кримськотатарського народу. Окрім того, важливим елементом стане подальше залучення до спільної роботи колишніх бранців Кремля.

У МЗС зауважили, що Платформа не підмінятиме діяльність інших органів державної влади.

«Це майданчик для обговорення та погодження дій, результатом яких має стати посилення міжнародного тиску на РФ з метою звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України», - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

Насамкінець у МЗС нагадали, що такий формат роботи вже застосовувався у 2016-2019 рр. , коли під егідою Міністерства вже діяла Громадська платформа з питань звільнення незаконно утримуваних РФ громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся 16 квітня. Було звільнено 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях.