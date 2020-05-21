Денісова зустрілася із родинами політв’язнів, яких утримують у Росії

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з представниками родин українських політв’язнів, яких незаконно утримує Росія.

Про це Денісова поінформувала у Telegram.

«Родини українських політв'язнів, які незаконно утримуються країною-окупантом у відчаї... Після акції під стінами Офісу президента України вони прийшли до мене просити про допомогу. Потрібна комунікація, аби надія на звільнення їхніх рідних не згасала щохвилини», - йдеться у повідомленні.

Вона наголосила, що у ці тяжкі часи дуже важливо мати зворотний зв'язок з родинами всіх бранців Кремля, бо вони мають бути почуті.

Фото: Telegram Денісової