Політв'язня Дудку перевели з медчастини до колонії попри нестабільний стан

Українського політв'язня Володимира Дудку перемістили з медичної частини до колонії, однак його стан здоров'я є нестабільним.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Українського політв'язня Володимира Дудку перемістили з медичної частини до виправної колонії, попри те, що стан його здоров'я залишається вкрай нестабільним. Володимир продовжує скаржитись на сильні головні болі, підвищений тиск, біль у шлунку, та висипи по всьому тілу. У колонії, де незаконно утримується українець, відсутні будь-які препарати для його лікування", - зазначила вона.

Омбудсмен наголосила - рідним Володимира досі не повідомили рекомендації лікаря та встановлений діагноз, щоб передати необхідні медикаменти.

"Володимир Дудка перебуває в групі ризику щодо захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, а відтак його переведення до бараків наражає на небезпеку життя громадянина України", - зауважила вона.

Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів щодо повідомлення Володимиру Дудці і його родичам встановленого діагнозу та сприяти належному медико-санітарному забезпеченню громадянина України, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020.

Український омбудсмен також вимагає "надати якісну лікарську допомогу українському політв'язню".

Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова и Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі, їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.

У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.