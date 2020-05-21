Тактика України в миротворчому процесі стала більш агресивною і дещо зміненою – ОПОРА

Тактика української сторони в миротворчому процесі стала більш агресивною і дещо зміненою.

Таку думку висловила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час онлайн-пресконференції "Перший рік Президента Володимира Зеленського: досягнення та невдачі", яку транслював Укрінформ.

"Декілька слів про миротворчий процес. Я б хотіла сфокусуватися на тому, що тактика української сторони стала більш агресивною і дещо зміненою. І знову ж таки, частково це є наслідком суспільно орієнтованої рейтингової політики. Тобто якщо ми будемо порівнювати риторику або рішення, або процеси, які стосуються другої половини 2019 року і, наприклад, 2020 року, - вони кардинально відрізняються", - сказала Айвазовська.

Експерт вважає, що Україна випускає з уваги деякі геополітичні процеси, але здійснює правильні тактичні кроки.

"Це не може не радувати, тому що, з одного боку, Україна випускає, як на мене, з уваги важливі геополітичні процеси, в тому числі ті, які відбуваються на території країн-сусідів, у тому числі Російської Федерації, що пов'язано з обнуленням влади Володимира Путіна, а також внутрішньополітичних конституційних процесів на території Російської Федерації. Але тактичні кроки, які зараз здійснюються, і тези, які озвучуються, на мою думку, є дуже правильними", - зауважила Айвазовська.

Так, за словами Айвазовської, відбувається демонополізація ОРДЛО, представництва окремих районів Донецької й Луганської області за рахунок публічної демонстрації належності їх до громадянства РФ, створення умов до залучення внутрішньо переміщених осіб в якості експертів на тимчасовій або на постійній основі до переговорних груп.

"Тому я б сказала, що в цій частині вікно можливостей щодо певних агресивних, прогресивних дій використовується, але воно дуже швидкоплинне в часі, і якщо до кінця року дійсно не буде певних проривних змін здійснено в перемовному процесі, то навряд чи можна очікувати на глобальні зміни в середньотерміновій перспективі, починаючи з наступного року", - зазначила Айвазовська.