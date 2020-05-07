Передумов для виборів на окупованому Донбасі зараз немає - ОПОРА

Передумов для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на сьогодні немає попри підвищення статусу учасників переговорів у Мінську.

Таку думку висловила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у своєму блозі.

«Незважаючи на підвищення статусу перемовників у Мінську, передумов для проведення виборів на Донбасі станом на сьогодні немає. Чергова хвиля дискусії про вибори на Донбасі одночасно з місцевими спровокована заявами керівника Офісу Президента, указом щодо підвищення статусу перемовників. Переглянувши оновлений список делегації та політичної підгрупи дуже цікаво відзначити, що до неї не увійде ніхто з профільного комітету Верховної Ради чи Кабінету міністрів, з тих, хто працює з питаннями місцевого самоврядування чи виборів», – зазначила експертка.

При цьому вона підкреслила, що Російська Федерація та ОРДЛО залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для окупованих територій, а вибори, за її словами, є лише перехідним містком до цього.

Водночас вона заперечила й будь-яку можливість організувати вибори відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів, зокрема, Копенгагенського документу.

«За 6 місяців це неможливо. Вибори не є актом голосування, а є можливістю сформувати політичну позицію в умовах вільної та чесної конкуренції, якісної організації процесу, за результатами якого програш приймуть ті, хто програли та не ставитимуть під сумнів кінцевий результат», – пояснила Айвазовська.

Вона також звернула увагу на відсутність коштів для організації процесу в регулярному та цивільному режимі. За її словами, в бюджеті закладено менше половини суми, якої не вистачить «навіть на мізерну оплату праці членів комісії».

«Вибори ж постконфліктні потребують значних фінансових інвестицій на відновлення інфраструктури виборів, просвіту, підготовку, безпеку. Станом на зараз українське законодавство передбачає виключно офіційний бюджетний спосіб фінансування організації та адміністрування виборів. Іноземні громадяни та сторони не мають права фінансувати організацію виборів», – уточнила голова правління ОПОРИ.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, як того і вимагає законодавства, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення.

Водночас він поінформував, що Верховна Рада та Офіс Президента працюють над можливістю провести місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях паралельно з рештою України.