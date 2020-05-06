Рада та ОП планують провести місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня

Рада та ОП планують провести місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня

Укрінформ
Верховна Рада та Офіс Президента працюють над можливістю провести місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях паралельно з виборами на решті території України.

Про це заявив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми віримо всією командою разом із Андрієм Єрмаком (керівником Офісу Президента – ред.), що це (місцеві вибори на контрольованих Україною територіях і на тимчасово окупованих територіях – ред.) відбудеться в один день, і працюємо на тим, щоб до цього йти», – сказав він.

Читайте також: Місцеві вибори: комітет Ради наступного тижня почне готувати пакет змін

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-