Рада та ОП планують провести місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня

Верховна Рада та Офіс Президента працюють над можливістю провести місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях паралельно з виборами на решті території України.

Про це заявив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми віримо всією командою разом із Андрієм Єрмаком (керівником Офісу Президента – ред.), що це (місцеві вибори на контрольованих Україною територіях і на тимчасово окупованих територіях – ред.) відбудеться в один день, і працюємо на тим, щоб до цього йти», – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.