МЗС відповіло на спроби Болгарії втрутитися у внутрішні справи України

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з ухваленням парламентом Болгарії декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС України.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з ухваленням 20 травня 2020 року Народними Зборами Республіки Болгарія Декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні й захисту прав та цілісності болгарської спільноти», - зазначається у заяві.

У МЗС підкреслюють, що питання адміністративно-територіального устрою належить до виключної компетенції органів державної влади України, а спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи є абсолютно неприйнятними.

«Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України. Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у т.ч. і болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік)», - зазначають у МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що українська сторона неодноразово доводила відкритість і готовність сприяти розвитку національної самобутності українських громадян з етнічним болгарським походженням. Права національних меншин в Україні закріплені в національному законодавстві і неухильно захищаються державою відповідно до найсучасніших європейських практик.

«Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т.ч. чисельної болгарської громади. Вважаємо, що будь-які питання можна вирішити шляхом конструктивного діалогу, що і відбувається на рівні глав МЗС двох країн», - указується в заяві.

МЗС також закликало болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною та Болгарією.

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Як повідомлялося, парламент Болгарії прийняв декларацію про адміністративно-територіальну реформу в Україні та захист прав і цілісності болгарської громади, в якій виступив проти поділу Болградського району Одеської області.

У заяві болгарського парламенту йдеться про необхідність терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав і дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні відповідно до чинних двосторонніх угод, в тому числі тих, які забезпечують освіту болгарською мовою.