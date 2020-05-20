Зеленський подякував президенту Єврокомісії за допомогу Україні
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував президентові Єропейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений пакет фінансової допомоги Україні на суму 190 млн євро.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Ми уважно стежимо за боротьбою ЄС з пандемією. Подякував Урсулі фон дер Ляєн за оголошений Єврокомісією пакет підтримки України у €190 млн на подолання наслідків коронавірусу", - зазначив Зеленський.
Президент уточнив, що ці гроші будуть спрямовані на систему охорони здоров’я, економіку, допомогу бідним, малому та середньому бізнесу.
Як повідомлялося, у квітні Єврокомісія вирішила виділити Україні 190 мільйонів євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення.