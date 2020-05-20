Рада "завернула" законопроєкт щодо приватизації земель сільгосппідприємств

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

Рішення підтримали 315 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою і основним завданням проєкту закону є оптимізація процедури приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону №3012-1 пропонується встановити порядок приватизації земель державних чи комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій.

Проєктом передбачено встановлення правила, за яким приватизація земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств.

Пропонується встановити, що при приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь:

- до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села (при цьому площа земель, що передається у власність одного працівника підприємства або пенсіонера з числа колишніх працівників підприємств визначається у розмірі середнього розміру земельної частки (паю) по району, а для працівників закладів соціальної сфери не може перевищувати 2 га);

- до 20 % земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (при цьому площа земель, що передається у власність однієї особи не може перевищувати 2 га);

- не менше 40% продаються на земельних торгах, а на період дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, - проводяться аукціони з набуття права оренди на ці землі (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств).

Читайте також: Рада ратифікувала Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів

У випадку приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села та учасниками бойових дій, вносяться до статутного (складеного) капіталу господарського товариства, у яке перетворюється підприємство, а на період дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, - передаються йому в оренду на 50 років.

Законопроєкт передбачає, що несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні підприємства при його ліквідації передаються до комунальної власності територіальних громад за місцем їх розташування.