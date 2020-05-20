Рада ратифікувала Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів

Верховна Рада ухвалила Закон "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів вчинено 18 червня 2009 року у м. Тромсе. Вона набирає чинності в перший день місяця, що настає після завершення тримісячного строку від дати, коли 10 держав-членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них Конвенції.

ВР ратифікувала Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів з такими заявами: "Відповідно до пункту 2 статті 1 Конвенції Україна заявляє, що визначення поняття "державні органи" також включає: органи законодавчої влади щодо їхніх інших функцій; органи судової влади щодо їхніх інших функцій; фізичні чи юридичні особи у тій мірі, в якій вони виконують державні функції або управляють державними коштами відповідно до національного законодавства".

Водночас, "Україна заявляє, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації виконання Україною зобов'язань, передбачених Конвенцією, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі не гарантується до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

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Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та їхня діяльність є незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому Конституцією та законами України, а будь-які їхні акти (рішення, документи) є недійсними і не створюють жодних правових наслідків".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.