Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів
Постанову підтримали 236 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Документ включає до порядку денного третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання 77 законопроєктів.
Серед них – два президентських проєкти законів – №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" та №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України".
Включено також законопроєкти №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", №3350 "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням", №3356 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту", №2813 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", №3085 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підсилення відповідальності за публічну образу".
Крім того, постановою включено до порядку денного Ради проєкт постанови №3449 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу".