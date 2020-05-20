Законодавчий “спам”: Рада планує вдосконалити застосування особливої процедури

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3415 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні".

Документ підтримали 292 народних депутати на засіданні Верховної Ради в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт підготовлено з метою удосконалення застосування особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 119-1 Регламенту Верховної Ради, встановивши обмежений термін дії особливої процедури - впродовж встановленого Кабінетом міністрів згідно із законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" карантину для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня скасування цього карантину.

Передбачається, зокрема, збільшити нижню межу застосування особливої процедури з 500 до 1000 пропозицій (поправок), надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій Комітетом пропозиції (поправці) до кожної статті (пункту) прийнятому у першому читанні проєкту, наполягати на їх голосуванні з обмеженням загального часу на їх обґрунтування до 5 хвилин.

Ініціатори законопроєкту - голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

Автори проєкту нагадують, що законом № 561-IX "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури", який набув чинності 27 квітня 2020 року, запроваджена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні.

Вона передбачає, що ініціювати таку процедуру зможуть 150 депутатів, а підтримати її застосування – 226 і більше.

Особлива процедура може бути реалізована лише до звичайних проєктів, до яких надійшло понад 500 поправок, та кількість цих поправок вп'ятеро або більше перевищує кількість статей (пунктів) ухваленого в першому читанні документа.

За цією процедурою кожна депутатська фракція та група отримала право визначити по п'ять важливих неврахованих поправок, а позафракційні депутати - по одній поправці, які будуть обговорені і проголосовані на пленарному засіданні в процесі розгляду законопроєкту у другому читанні.

Водночас, з метою досягнення збалансованості між забезпеченням реалізації права законодавчої ініціативи та необхідністю мати механізм захисту від зловживань будь-якого депутата по блокуванню на тривалий час роботи вищого законодавчого органу шляхом штучного поправочного спаму, відповідна процедура потребує уточнення.

Як повідомляв Укрінформ на початку квітня, до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) внесено понад 16 тисяч поправок.