"Це я вбив Еріку": Малюська жартівливо спростував закиди щодо "Межигір'я"

Міністр юстиції Денис Малюська спростував інформацію про те, що колишню резиденцію президента – утікача Віктора Януковича "Межигір'я" передали в управління компанії, яка нібито перебуває під особистим контролем урядовця.

Про це Малюська написав у Facebook.

«Один не надто розумний і звільнений колишній чиновник опублікував допис-марення, що нібито я через афілійовану компанію заволодів Межигір‘ям. Очевидно, типова проєкція себе на інших. Разом з тим комунікаційники просять мене написати пост-спростування. Ну, написав», - зазначив Малюська.

Також міністр оприлюднив своє фото, на якому тримає у руках аркуш паперу із жартівливим написом «Це я вбив Еріку».

Як повідомляють деякі ЗМІ, колишній начальник управління менеджменту активів АРМА Віталій Різник стверджує, що резиденцію експрезидента України – утікача Віктора Януковича "Межигір'я" передали в управління ТОВ "Зручно", яке нібито перебуває під особистим контролем міністра юстиції України Дениса Малюськи, т.в.о. голови АРМА Віталія Сігідіна та його заступника Володимира Павленка.

Фото: Denis Malyuska, facebook