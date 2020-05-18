Малюська заявив, що його команду постійно "пишуть"

Міністр юстиції Денис Малюська стверджує, що його команду постійно "пишуть".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Практично увесь час роботи нашої команди у Мін‘юсті нас писали і пишуть. Прихований аудіо- та відеозапис у кабінетах, приймальних та навіть коридорах. Ціла купа знайомих, які попереджали про спостереження за усіма топменеджерами міністерства. Ми не звертали на це особливої уваги.., бо розраховували, що це публічна політика, ми маємо бути прозорими, і що місяць-другий попишуть, зрозуміють, що шукати щось сенсу немає, і дадуть спокій", - наголосив керівник Мін'юсту.

Проте, за його словами, "візитери" знахабніли і встановлення/зняття своєї апаратури вже навіть не намагаються приховувати.

"Почали просто вирізати двері болгаркою на вихідних. Сліди навіть не намагаються приховати, а кабінети перетворилися на прохідний двір", - заявляє Малюська.