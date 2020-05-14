Малюська хоче винести СІЗО за межі міст, а землю віддати інвесторам

Міністерство юстиції планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, у такий спосіб держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.

«СІЗО сконцентровані у центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок велика. Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам», — сказав Малюська.

За його словами, раніше презентовані платні камери в найближчі місяці мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.

«Зараз в Києві відкрито чотири камери — двомісні, тримісні і чотиримісні. У планах — ми будемо їх збільшувати, дивитися за ціною. І знову ж таки, якщо порівняти СІЗО і установи, куди люди прибувають після вироків — ситуація зовсім різна. В слідчих ізоляторах все набагато гірше. Хоча, насправді, в слідчих ізоляторах — невинуваті, а в тюрмах сидять ті, хто отримали вироки. Ми це будемо змінювати», — наголосив міністр.

Малюська додав, що головна мета тюремної реформи — ресоціалізація колишніх в’язнів.