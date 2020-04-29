Малюська прокоментував свою заяву про "довічників"

Масове звільнення засуджених на довічне в Україні неприйнятне, проте реформа довічного позбавлення волі в країні потрібна.

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у Facebook, коментуючи своє інтерв'ю одному зі ЗМІ, яке спричинило у соцмережах неабиякий резонанс.

"У березні минулого року у справі «Петухов проти України (№2)» ЄСПЛ констатував, що неможливість скоротити довічне позбавлення волі в Україні є порушенням ст.3 Конвенції. Хочемо ми чи ні, але грамотна і обережна реформа довічного позбавлення волі потрібна, якщо ми продовжуємо вважати себе частиною європейської спільноти", - наголосив він.

При цьому, за словами керівника Мін'юсту, масове звільнення "довічників" не є прийнятним. Потрібно аналізувати ризики та поведінку кожного з них, адже безпека громадян є пріоритетом.

Зокрема, міністр зазначив, що чимало засуджених на довічне залишаються вкрай небезпечними і після того, як десятки років провели в ув'язненні, проте дехто виглядає як цілком ресоціалізовані особи. Їх звільнення потенційно можливе і доцільне після ретельного аналізу психологом, вважає він.

Урядовець також звернув увагу на те, що чимало "довічників" вчинили злочини у віці близько 20 років, коли мозок ще остаточно не сформувався.

"Наукою встановлено, що якщо мозок жінки у цьому віці вже більш-менш сформований, то чоловічий закінчує формування лише у діапазоні 21-25 років... По суті, повноцінне чоловіче «кримінальне повноліття» настає не з 18 років, а значно пізніше", - вважає міністр юстиції.

Водночас, він визнав, що це не може бути виправданням убивства, однак цей чинник слід було б брати до уваги під час визначення долі "довічників", які вчинили злочин замолоду та після цього провели у в’язниці більше двадцяти років.

"Усю свою юридичну кар’єру я працюю з людьми (у тому числі і у якості захисника у кримінальних провадженнях) і трохи у людях розбираюсь. Також розумію, що тема "довічників" - прекрасний привід загубити кар’єру будь-якого політика, і я тут не виняток... Ну і біс з ним, я прийшов у політику не за популізмом. І усвідомлюю, що у публічній дискусії поки що програю. Але замовчувати проблему з огляду на політичну доцільність не хочу", - заявив Малюська.

Водночас він запевнив, що про всіх потерпілих пам’ятає та намагається робити максимум, щоб полегшити їх життя.

Як повідомлялося, минулого тижня міністр юстиції дав інтерв’ю Радіо НВ. Після цього у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Малюська начебто підтримав ідею звільнити частину в’язнів під час пандемії, назвав засуджених на довічне найбільш інтелігентною, найцікавішою і найадекватнішою категорією ув’язнених і заявив, що готовий був би взяти таких людей на роботу.