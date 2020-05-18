Заступниця міністра юстиції заявила про незаконне проникнення до свого кабінету

Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук у понеділок, 18 травня, виявила сліди незаконного проникнення до її робочого кабінету.

Про це вона написала у Facebook.

"До мого робочого кабінету навідалися непрохані "гості"..., які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли й замінили ригелі, залишивши серцевину!), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки й "сюрпризи" на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі", - написала Оніщук.

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Вона додала, що до Нацполіції скеровано відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення.

"Наразі з’ясовуються всі обставини цього "візиту", перевіряємо приміщення на наявність вибухівки та отруйних речовин", - додала заступник міністра.