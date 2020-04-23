Офіс протидії рейдерству відновлює колегіальний розгляд скарг

У п’ятницю, 24 квітня, Офіс протидії рейдерству відновить колегіальний розгляд скарг та проведе засідання Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Про це йдеться на сторінці Офісу протидії рейдерству в Facebook.

«Офіс протидії рейдерству завтра відновлює колегіальний розгляд скарг. Уже завтра відбудеться засідання Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації із дотриманням усіх передбачених протиепідеміологічних заходів», - ідеться в повідомленні.

У порядку денному завтрашнього засідання 9 питань.

Зазначається, що з метою уникнення скупчення людей під час проведення засідань Міністерство юстиції України просить дотриматися рекомендованого формату участі (від скаржника, суб’єкта оскарження і заінтересованих осіб — не більше одного представника), а вільних слухачів на період карантину — утриматися від відвідування Офісу протидії рейдерству.

Також повідомляється, що на наступному тижні планується провести чотири засідання Колегії, на яких розглядатимуть близько 100 скарг у сфері державної реєстрації.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Кабінет міністрів України підтримав постанову «Про внесення змін до порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації територіальних органів Міністерства юстиції», що дозволяє колегіально розглядати скарги у сфері державної реєстрації в умовах карантину. Відповідні зміни вже набули чинності.

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Раніше заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук зазначила, що Міністерство юстиції має відновити колегіальний розгляд скарг у сфері державної реєстрації з дотриманням усіх передбачених протиепідемічних заходів.