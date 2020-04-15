Кабмін дозволив колегіально розглядати скарги у сфері держреєстрації в умовах карантину

Кабінет міністрів України підтримав постанову, що дозволить колегіально розглядати скарги у сфері державної реєстрації в умовах карантину.

Постанову «Про внесення змін до порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації територіальних органів Міністерства юстиції» схвалено на засіданні уряду 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прошу підтримати проект постанови, спрямований на поліпшення і в подальшому функціонування колегії з питань розгляду скарг під час карантину. Зокрема, щодо обмеження на кількість відвідувачів і користування індивідуальними засобами захисту, а також на своєчасне реагування колегією на судове рішення під час оскарження рішень Мін’юсту. Прошу підтримати, це нам допоможе ефективно працювати з рейдерством», - сказав на засіданні міністр юстиції Денис Малюська.

Члени уряду на засіданні підтримали зазначену постанову.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук зазначила, що Міністерство юстиції України має відновити колегіальний розгляд скарг у сфері державної реєстрації з дотриманням усіх передбачених протиепідемічних заходів.

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За її словами, засідання колегії планується провести найближчим часом, одразу після того як Кабінет міністрів внесе зміни до відповідних нормативно-правових актів, які дозволять проводити засідання під час карантину.