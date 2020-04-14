Офіс протидії рейдерству поновлює колегіальний розгляд скарг щодо держреєстрації

Міністерство юстиції планує провести найближчим часом засідання Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Про це сказала заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, повідомляє пресслужба Мін'юсту.

«Навіть в умовах карантинних обмежень ми маємо тримати руку на пульсі ситуації із рейдерством в державних реєстрах. Офіс протидії рейдерству повинен працювати на повну потужність задля ефективного захисту майнових прав громадян і суб’єктів господарювання. Саме тому Міністерство юстиції України має відновити колегіальний розгляд скарг у сфері державної реєстрації з дотриманням усіх передбачених протиепідеміологічних заходів», — наголосила Оніщук.

Вона пояснила, що за час карантину Офіс протидії рейдерству зафіксував кілька зухвалих рейдерських атак в державних реєстрах. Усі скарги розглянуті в одноособовому порядку у найкоротші терміни, незаконні дії держаних реєстраторів були скасовані, а майнові права та бізнес — повернуті законним власникам.

Водночас, Оніщук наголосила, що не всі звернення можуть розглядатися в одноособовому порядку, оскільки серед отриманих скарг є багато складних кейсів, у яких здебільшого йдеться про реєстраційні дії, здійснені у 2018-2019 роках, і всі вони потребують детального аналізу на засіданні Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

У Мін’юсті зазначають, що задля безпеки громадян робота Колегії відбуватиметься із дотриманням соціальної дистанції і використанням засобів захисту: участь у засіданнях зможуть узяти особи, які не мають ознак ГРВІ, забезпечені захисними масками і рукавичками.

Засідання Колегії планується провести найближчим часом, одразу після того як Кабінет міністрів внесе зміни до відповідних нормативно-правових актів, які дозволять проводити засідання під час карантину.