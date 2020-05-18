Нова посол Азербайджану вручила копії вірчих грамот у МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у понеділок прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Ельміри Ахундової.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Сторони відзначили активний характер українсько-азербайджанського стратегічного партнерства, а також співпрацю з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу співрозмовники приділили перспективам розвитку двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.

Також була досягнута домовленість про організацію чергового раунду політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Азербайджанської Республіки у форматі відеоконференції.

Фото: mfa.gov.ua