У масках і без рукостискань: Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох країн

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Сербії Аци Йовановича, Куби - Натачі Діас Агілери та Казахстану - Дархана Калєтаєва.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі з послом Сербії підтвердив чітку позицію Української держави щодо суверенітету й територіальної цілісності Сербії, а також високо оцінив послідовну підтримку з боку Республіки Сербія територіальної цілісності й суверенітету України.

"Для розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці сторони домовилися активізувати переговори щодо укладення Угоди про вільну торгівлю та відновлення роботи Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Володимир Зеленський та Аца Йованович також обговорили подальші кроки для зміцнення міжлюдських контактів двох країн", - підкреслили в пресслужбі Президента.

Також повідомляється, що на зустрічі з послом Куби Натачею Діас Агілерою сторони обговорили перспективи співпраці двох держав, спільні дії для відновлення політичного діалогу між Україною та Кубою, а також взаємодію в межах міжнародних організацій.

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Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення двостороннього торговельно-економічного співробітництва - йдеться передусім про авіаційну, фармакологічну та медичну сфери, а також про сільське господарство.

"Під час зустрічі з новопризначеним послом Казахстану Президент України привітав Дархана Амановича Калєтаєва з початком дипломатичної роботи в нашій державі. Володимир Зеленський наголосив, що боротьба з пандемією коронавірусу не має стати на заваді процесу активізації взаємовигідних відносин з Казахстаном. Адже це – наш важливий і перевірений часом партнер у Центральній Азії", - зазначили в пресслужбі.

Президент також високо оцінив проведену спільно з Казахстаном організаційну роботу, що допомогло якнайшвидше доставити медичні вантажі з Китаю до України.

Фото: Офіс президента