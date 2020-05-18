ЄС спрямував допомогу Україні для боротьби з коронавірусом
Повідомлення про це оприлюднене у понеділок на сайті Європейської Комісії.
"Пандемія коронавірусу має долатися на всіх фронтах по усьому світу. Я вдячний Словаччині за допомогу сусідній Україні. Лише разом ми можемо подолати цей вірус. ЄС готовий спрямовувати подальшу допомогу", - зауважив з цього приводу єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.
Доставка цієї допомоги в Україну здійснюється за координації та фінансування з боку Євросоюзу.
Як йдеться у повідомленні, усього з початку пандемії через Механізм ЄС із цивільного захисту європейську допомогу у боротьбі з коронавірусом отримали 13 країн.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 820 529, з них 316 983 летальних, одужало 1 866 267 осіб.