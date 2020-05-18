ЄС спрямував допомогу Україні для боротьби з коронавірусом

У відповідь на запит від України, який надійшов через Механізм ЄС із цивільного захисту, Словаччина запропонувала країні захисні маски, засоби дезінфекції, ковдри та інше майно, яке є необхідним для того, щоб допомогти у подоланні пандемії коронавірусу.

Повідомлення про це оприлюднене у понеділок на сайті Європейської Комісії.

"Пандемія коронавірусу має долатися на всіх фронтах по усьому світу. Я вдячний Словаччині за допомогу сусідній Україні. Лише разом ми можемо подолати цей вірус. ЄС готовий спрямовувати подальшу допомогу", - зауважив з цього приводу єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Доставка цієї допомоги в Україну здійснюється за координації та фінансування з боку Євросоюзу.

Як йдеться у повідомленні, усього з початку пандемії через Механізм ЄС із цивільного захисту європейську допомогу у боротьбі з коронавірусом отримали 13 країн.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 820 529, з них 316 983 летальних, одужало 1 866 267 осіб.