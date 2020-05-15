235 юросіб і 377 громадян: ОП опублікував оновлені санкційні списки

Президент Володимир Зеленський схвалив застосування санкцій до 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб.

Відповідні додатки до рішення РНБО України від 14 травня, введеного в дію указом Президента № 184/2020, опубліковані на сайті глави держави.

Серед юросіб санкції, зокрема, застосовано, до російських ТОВ "ВЕЙВ", "Мэйл.РУ ГРУП", "Вконтакте", "Лабораторія Касперського", "Доктор Веб", "Яндекс", Міждержавна телерадіокомпанія ''Мир''.

Також під санкції потрапили ТОВ "1С", ''Siapharm'', ''Технологія мовлення'', АТ Авіакомпанія ''ІрАеро'' (РФ, Іркутськ), Видавничий дім ''Комсомольська правда'', ''Радіокомпанія Радіо Рокс-Регіон'', ''Стайл медіахолдинг'', ЗАТ "Карусель", ''Національний спортивний телеканал", ''СТС Медіа'', ''Новий канал'', ''Профмедіа ТВ'', ''Телекомпанія П’ятниця''.

Крім того, санкції введено проти Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти РФ ''Московський державний університет імені М. В. Ломоносова'', Федеральної державної бюджетної установи культури ''Державний Ермітаж'', 'Державного музею образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна, Центрального морського конструкторського бюро ''Алмаз'' та ін.

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У санкційному списку значаться також юридичні особи з місцезнаходженням в анексованому Росією Криму й Севастополі: ''Медіапрофіль Крим'', ''Гранд Медіа'', Феодосійський судномеханічний завод, Спеціальна виробничо-технічна база ''Пламя'', ''Каффа-Порт'', Центр спеціального зв’язку та інформації Федеральної служби охорони Російської Федерації в "Республіці Крим",' Історико-археологічний музей-заповідник ''Неаполь Скіфський, Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського, Автономна некомерційна організація Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія'', ''Севастопольська телерадіокомпанія'', ''Медіа ТВ Севастополь'' тощо.

Як повідомлялося, цим указом було виключено із санкційних списків 23 юридичні особи, трьох громадян Російської Федерації, одну громадянку Італії, яка спостерігала за фейковими виборами в ОРДЛО та п'ять представників так званих "виборчих комісій" у "Л/ДНР".