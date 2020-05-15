Зеленський зняв частину антиросійських санкцій

Президент Володимир Зеленський схвалив виключення із санкційних списків 23 юридичних осіб та трьох громадян Російської Федерації.

Відповідний указ № 184/2020 про введення в дію рішення РНБО від 14 травня 2020 року опублікований на сайті глави держави.

"У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити", - ідеться в рішенні.

Вказаним пунктом із санкційного списку виключено ТОВ «Сапран Україна» (Київ), "Монт УА" (Київ), "ГІСІНФО" (Вінниця); представництва в Україні: «Парус-Спецпроект», «Парус-2», «Парус-Впровадження», «Парус-Місто», «Парус-Прикарпаття», «Парус-Донбас», «Центр інформаційних технологій «Парус-Единение», «Южний Парус», «Парус-Лев».

Крім того, із санкційного списку, затвердженого указом Президента від 21 червня 2018 року № 176, виключено компанії "Рок Ренч Пропертіз C.A." (Республіка Панама), «Паверфул Чойс Тех ЛТД» (Британські Віргінські Острови), «Глобал Геймс ЛТД» (Беліз), «Новастар Груп ЛТД» (Беліз), «Гордон Солюшн ЛТД» (Британські Віргінські Острови), Комерційно-сервісне товариство з обмеженою відповідальністю «Хангеріан сіліконс» (Угорщина) та зареєстровані в Україні ТОВ «Кремнійполімер», «Лакмар», «Корона-2000», «ФОСАГРО-Україна».

Із санкційного списку, схваленого указом Президента від 19 березня 2019 року № 82, виключено ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Ізолятор» (Донецька обл., м. Слов’янськ).

Також санкції знято із громадян Росії Сергія Олександровича Токарєва, Карена Андраніковича Григоряна та Олексія Федоричева.

Як повідомлялося, Президент України Зеленський продовжив заборону в Україні російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших.