"Слуги народу" звернулися до Авакова через "коктейль Молотова" у дворі депутата

Укрінформ
У будинок народного депутата від партії "Слуга Народу" Михайла Лаби невідомі особи кинули "коктейль Молотова".

Парламентарі просять міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти розслідування злочину під особистий контроль, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Сьогодні вночі на Закарпатті у будинок народного депутата від партії "Слуга Народу" Михайла Лаби невідомі особи кинули "коктейль Молотова". Зайнялася дерев’яна альтанка у дворі, і лише завдяки щасливому збігу обставин пожежу загасили самі господарі. Я і багато моїх колег підписалися під депутатським зверненням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із проханням взяти під особистий контроль розслідування цього злочину", - зазначила Кравчук.

Депутатка оприлюднила скан-копію відповідного депутатського звернення.

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"Ми маємо всі підстави підозрювати, що це не просто хуліганство, а цілеспрямоване залякування політичного діяча. Іншими словами, місцеві вибори розпочалися, і навряд чи наші опоненти планують вести передвиборчу кампанію цивілізованими методами. Я телефонувала Михайлу – на щастя, ніхто не постраждав, з ним та його родиною все гаразд. Фракція «Слуга Народу» підтримує колегу", - написала Євгенія Кравчук.

Вона додала, що правоохоронці вже розпочали розслідування.

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