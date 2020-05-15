"Слуги народу" звернулися до Авакова через "коктейль Молотова" у дворі депутата

Парламентарі просять міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти розслідування злочину під особистий контроль, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Сьогодні вночі на Закарпатті у будинок народного депутата від партії "Слуга Народу" Михайла Лаби невідомі особи кинули "коктейль Молотова". Зайнялася дерев’яна альтанка у дворі, і лише завдяки щасливому збігу обставин пожежу загасили самі господарі. Я і багато моїх колег підписалися під депутатським зверненням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із проханням взяти під особистий контроль розслідування цього злочину", - зазначила Кравчук.

Депутатка оприлюднила скан-копію відповідного депутатського звернення.

"Ми маємо всі підстави підозрювати, що це не просто хуліганство, а цілеспрямоване залякування політичного діяча. Іншими словами, місцеві вибори розпочалися, і навряд чи наші опоненти планують вести передвиборчу кампанію цивілізованими методами. Я телефонувала Михайлу – на щастя, ніхто не постраждав, з ним та його родиною все гаразд. Фракція «Слуга Народу» підтримує колегу", - написала Євгенія Кравчук.

Вона додала, що правоохоронці вже розпочали розслідування.