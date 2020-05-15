На Закарпатті у двір народного депутата кинули "коктейль Молотова"

Про це повідомляють в ГУНП в Закарпатській області.

"Сьогодні, 15 травня, близько 1-ї години ночі, в селі Невицьке, що на Ужгородщині, невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку. Пожежу господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 346 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про нардепа Михайла Лабу від партії "Слуга народу".

Фото: Перший кабельний