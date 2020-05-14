Вибори мерів: "Слуга народу" висуватиме кандидатів в усіх містах

Партія "Слуга народу" планує висувати кандидатів на посади міських голів у всіх містах.

Про це розповів голова партії, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

"Ми будемо висувати мерів у всіх містах", - сказав Корнієнко.

Розповідаючи про те, як буде проходити відбір кандидатів, політик сказав, що наразі йде збір інформації з кількох джерел.

"Є команда Михайла Федорова (Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації - ред.) та Сергія Трофімова (перший заступник керівника Офісу Президента - ред.), яка займається інтеграцією всього, що стосується регіонального розвитку в одну систему. Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОП, щось із депутатської лінії. У них є цікава ідея, суть якої в тому, що вони багато-багато людей знайшли за певними параметрами, і ми дивимося на цих людей, з кимось із них ведемо бесіди", - зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що "за параметрами" найчастіше знаходять не політиків.

"Це може бути великий бізнесмен або управлінець. Або відома людина в місті. У них є якийсь портрет, за яким ми це все робимо. Потім ми відбираємо шорт-лісти таких людей і проводимо з ними переговори", - розповів Корнієнко.

За словами голови партії "Слуга народу", ймовірні кандидати в мери – "це люди з цінностями і які прийшли зі сфер, де є успішний досвід".

Корнієнко також зазначив, що підбором кандидатів займається широке коло людей.

"Ми залучаємо і наші регіональні структури, хтось когось радить, десь Арахамія когось радить, тобто це процес широкий. Я б сказав, що Федоров і Трофімов його координують. А фінальне рішення буде приймати Президент, тому що це - його партія, і він наш лідер", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на запитання про плани щодо Києва, політик сказав, що "це питання, яке обговорюється окремо і довго" і що "скоро кияни все дізнаються з перших вуст".

Корнієнко зауважив, що у "Слуги народу" є кандидатури, які могли б скласти конкуренцію чинному Київському міському голові Віталію Кличку. Він також підтвердив, що серед тих, хто розглядається як можливий кандидат, залишається заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

"Ми ж не можемо викинути всіх, хто вже заявився на цю роль. Я думаю, що якщо буде публічний праймеріз, то в ньому будуть всі брати участь: Микола Тищенко, Олександр Ткаченко і ще є купа бажаючих, навіть усередині нашої партії. Або ми визначимося всередині себе, або ми запитаємо киян. Але ми так чи інакше вже запитуємо киян через опитування. Це теж свого роду праймеріз, ми проводимо закриті опитування, які дають нам розуміння про ті чи інші конфігурації щодо тих чи інших мерів", - зазначив політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Олександр Корнієнко заявляв, що місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.