Трофімов: Кандидат у мери Києва буде несподіванкою для всіх

Партія "Слуга народу" на вибори мера Києва виставить найсильнішу кандидатуру.

Про це перший заступник глави Офісу Президента України Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.

"Ніхто не буде виставляти слабких кандидатів - це точно. Це буде сильна кандидатура, є варіанти", - сказав Трофімов.

За його словами, нині активно пошуком гідної людини займаються члени "Слуги народу". "Тому, думаю, це буде якоюсь певною несподіванкою для нас всіх", - сказав представник ОП.

Трофімов не виключає, що це може бути і не голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко або народний депутат Микола Тищенко. "Вони в пулі всіх кандидатів, які розглядаються. Але я вважаю, що є кандидати сильніші", - додав перший заступник глави ОПУ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію про ймовірне висунення його кандидатури на посаду мера Києва.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися цієї осені – 25 жовтня.