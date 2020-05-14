Зеленський може знову балотуватися у президенти - заступник Єрмака

Перший заступник глави Офісу Президента України Сергій Трофімов не відкидає можливості того, що Володимир Зеленський буде повторно балотуватися на посаду президента.

Таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Моя особиста думка: я не думаю, що (Зеленський обмежиться - ред.) п'ятирічним строком. Я все-таки вважаю, що буде якесь продовження каденції... Чому? Тому що дійсно п'яти років мало для політики, щоб щось змінити", – сказав Трофімов.

Перший заступник глави ОПУ підкреслив, що це його особиста думка, він не обговорював цієї теми із Зеленським.

"Я не можу вирішувати за Президента – іти йому чи ні, і що робити. Хай там як, ще багато часу, щоб щось робити, змінювати, робити висновки... Це буде суто його рішення", – сказав він.

Як повідомлялося, Зеленський під час передвиборчої кампанії говорив, що планує обіймати посаду президента один строк.