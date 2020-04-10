На Банковій не виключають, що в ОДА “полетять голови” після карантину

Кадрові рішення стосовно голів облдержадміністрацій ухвалюватимуть, коли піде на спад захворюваність на коронавірус, оскільки очільники областей відповідають за координацію дій щодо карантину на місцях.

Про це сказав перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв’ю Главкому.

"Ми постійно моніторимо ситуацію в областях і знаємо, що відбувається насправді. І епідемія коронавірусу, і карантин внесли свої корективи. Але у кожного управлінського та кадрового рішення є свій час...Як тільки МОЗ, Центр громадського здоров’я скажуть нам, що показники захворюваності стабілізувалися або починають падати, тоді кадрова робота відновиться", - сказав Трофімов.

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Він зазначив, що наразі до роботи голів ОДА додалася координація дій щодо карантину на місцях, навколо них об’єднані всі органи влади, бізнес. "Тут заміна керівника, а потім узгодження його команди в нинішніх умовах – ризик. Але це не означає, що голови ОДА стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо", - додав Трофімов.

За його словами, в ОП оцінять, як і хто впорався з карантином. "В частині роботи голів ОДА також оцінимо соціально-економічні показники. Зокрема, залучення коштів на боротьбу з коронавірусом. Ніхто не буде захищати неефективного менеджера", - пояснив Трофімов.

Він зауважив, що має чітку статистику, хто з голів ОДА і скільки залучив на боротьбу з коронавірусом. "Мені видно, у кого і скільки виділено з обласного бюджету, з міського, хто залучив кошти з інших джерел. Також є аналітика, як ці засоби були освоєні станом на кінець березня. Якщо ти забезпечив виділення великих коштів, але не забезпечив їхнього освоєння, – ти неефективний менеджер. Якщо ж ти ефективно їх освоїв, швидко і вчасно закупив та роздав лікарням все необхідне, – молодець!" - наголосив Трофімов.

Перший заступник керівника ОП зауважив, що результативність голів ОДА оцінює і Кабмін, в якого є свої критерії. Також критерії є і в Офісі Президента: "за допомогою профільних спеціалістів та експертів ми проаналізували всі плюси та мінуси роботи регіональних керівників і розробили нову систему оцінки, вона почала діяти з початку року".

Трофімов зауважив, що минулий рік був процесом налагодження роботи, тому діяльність ОДА оцінював і Кабмін, і Офіс Президента. "Зараз же мета: запровадити прозорий, але головне – єдиний підхід до оцінювання", - наголосив він.

Крім того, він повідомив, що такий єдиний підхід до оцінювання ефективності діяльності голів ОДА обговорюється з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єром Денисом Шмигалем. Після фінального узгодження такого підходу його оприлюднять "У нас все-таки завдання не фотографії на Фейсбук викладати – хто молодець, хто ні. У нас завдання не лякати, а реально бачити, на що потрібно звернути увагу, і аналізувати, де потрібна допомога, посилення", - пояснив Трофімов.

Він акцентував увагу, що головам ОДА дали можливість самим формувати команду, і це їх відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін з 6 квітня запровадив додаткові заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби. Так, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски. Заборонено перебувати надворі більш як по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідувати спортивні й дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у разі службової потреби,

В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.