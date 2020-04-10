На Банковій не виключають, що в ОДА “полетять голови” після карантину
Про це сказав перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв’ю Главкому.
"Ми постійно моніторимо ситуацію в областях і знаємо, що відбувається насправді. І епідемія коронавірусу, і карантин внесли свої корективи. Але у кожного управлінського та кадрового рішення є свій час...Як тільки МОЗ, Центр громадського здоров’я скажуть нам, що показники захворюваності стабілізувалися або починають падати, тоді кадрова робота відновиться", - сказав Трофімов.
Він зазначив, що наразі до роботи голів ОДА додалася координація дій щодо карантину на місцях, навколо них об’єднані всі органи влади, бізнес. "Тут заміна керівника, а потім узгодження його команди в нинішніх умовах – ризик. Але це не означає, що голови ОДА стали недоторканними. Все бачимо, все аналізуємо", - додав Трофімов.
За його словами, в ОП оцінять, як і хто впорався з карантином. "В частині роботи голів ОДА також оцінимо соціально-економічні показники. Зокрема, залучення коштів на боротьбу з коронавірусом. Ніхто не буде захищати неефективного менеджера", - пояснив Трофімов.
Він зауважив, що має чітку статистику, хто з голів ОДА і скільки залучив на боротьбу з коронавірусом. "Мені видно, у кого і скільки виділено з обласного бюджету, з міського, хто залучив кошти з інших джерел. Також є аналітика, як ці засоби були освоєні станом на кінець березня. Якщо ти забезпечив виділення великих коштів, але не забезпечив їхнього освоєння, – ти неефективний менеджер. Якщо ж ти ефективно їх освоїв, швидко і вчасно закупив та роздав лікарням все необхідне, – молодець!" - наголосив Трофімов.
Перший заступник керівника ОП зауважив, що результативність голів ОДА оцінює і Кабмін, в якого є свої критерії. Також критерії є і в Офісі Президента: "за допомогою профільних спеціалістів та експертів ми проаналізували всі плюси та мінуси роботи регіональних керівників і розробили нову систему оцінки, вона почала діяти з початку року".
Трофімов зауважив, що минулий рік був процесом налагодження роботи, тому діяльність ОДА оцінював і Кабмін, і Офіс Президента. "Зараз же мета: запровадити прозорий, але головне – єдиний підхід до оцінювання", - наголосив він.
Крім того, він повідомив, що такий єдиний підхід до оцінювання ефективності діяльності голів ОДА обговорюється з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єром Денисом Шмигалем. Після фінального узгодження такого підходу його оприлюднять "У нас все-таки завдання не фотографії на Фейсбук викладати – хто молодець, хто ні. У нас завдання не лякати, а реально бачити, на що потрібно звернути увагу, і аналізувати, де потрібна допомога, посилення", - пояснив Трофімов.
Він акцентував увагу, що головам ОДА дали можливість самим формувати команду, і це їх відповідальність.
Як повідомляв Укрінформ, Кабмін з 6 квітня запровадив додаткові заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби. Так, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски. Заборонено перебувати надворі більш як по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідувати спортивні й дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у разі службової потреби,
В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.