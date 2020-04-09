Місцеві вибори пройдуть восени, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться — ОП

Місцеві вибори в Україні пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

Про це сказав перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв’ю Главкому.

"Якщо все буде добре, з точки зору боротьби з коронавірусом, то пройдуть восени... Для нас найважливіше – життя та здоров’я людей. В залежності від того, як розвиватиметься ситуація, будуть прийняті відповідні рішення. Я, зі свого боку, сподіваюсь, що все буде добре та восени вибори відбудуться, тим більше, що у нас на завершальному етапі адміністративно-територіальна реформа", - сказав Трофімов.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він флагманами партії президента на місцевих виборах чинних губернаторів, Трофімов зазначив: "Ні, голови ОДА не займатимуться місцевими виборами. У них така колосальна кількість завдань, що їм ще виборами не вистачало займатися".

Трофімов уточнив, що «Зе-команда» і народні депутати відслідковують ситуацію в округах.

"Важливо приймати рішення вже не на основі якихось гасел і порожніх заяв, а на основі зрозумілих програм, які працюватимуть або ні. Тому моя задача, як відповідального за регіональну політику, ставити це все у якісь системні рамки, виробляти чіткі критерії, завдання", - сказав перший заступник глави ОП.

Він додав, що підбором кандидатів на місцеві вибори будете займатися партійна структура "Слуги народу".

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Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.