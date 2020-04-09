Місцеві вибори пройдуть восени, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться — ОП
Про це сказав перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв’ю Главкому.
"Якщо все буде добре, з точки зору боротьби з коронавірусом, то пройдуть восени... Для нас найважливіше – життя та здоров’я людей. В залежності від того, як розвиватиметься ситуація, будуть прийняті відповідні рішення. Я, зі свого боку, сподіваюсь, що все буде добре та восени вибори відбудуться, тим більше, що у нас на завершальному етапі адміністративно-територіальна реформа", - сказав Трофімов.
Відповідаючи на запитання, чи розглядає він флагманами партії президента на місцевих виборах чинних губернаторів, Трофімов зазначив: "Ні, голови ОДА не займатимуться місцевими виборами. У них така колосальна кількість завдань, що їм ще виборами не вистачало займатися".
Трофімов уточнив, що «Зе-команда» і народні депутати відслідковують ситуацію в округах.
"Важливо приймати рішення вже не на основі якихось гасел і порожніх заяв, а на основі зрозумілих програм, які працюватимуть або ні. Тому моя задача, як відповідального за регіональну політику, ставити це все у якісь системні рамки, виробляти чіткі критерії, завдання", - сказав перший заступник глави ОП.
Він додав, що підбором кандидатів на місцеві вибори будете займатися партійна структура "Слуги народу".
Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.
Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.
Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.